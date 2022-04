Weather Alert: भारत के अधिकांश राज्यों में साल 2022 में भीषण गर्मी (Intense Heatwave In most of India) पड़ रही है. समय से पहले चलने वाली लू के लिए Pre-Monsoon वर्षा में कमी को कारण माना जा रहा है. सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी इस समय लू चल रही है (Heatwave in India along with hilly states of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand) जहां अप्रैल के पहले पखवाड़े तक बारिश और बर्फबारी होती रहती है. इस बीच एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी (Cyclonic Storm In Bay of Bengal) पर विकसित होने वाला है.Also Read - 5वें BIMSTEC शिखर सम्मेलन में PM Modi ने कहा - यह समय संपर्क और सुरक्षा को बेहतर करने का समय