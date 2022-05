Weather forecast for May 7, 2022: भारतीय मौसम विभाग (Indian Met Department) के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर Low Pressure Area बन गया है जो जल्द ही Depression बन जाएगा और यह सिस्टम प्रभावी होकर तूफान में तब्दील हो सकता है. साथ ही 7 मई को भारत के कई उत्तरी राज्यों, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तथा दक्षिण भारत में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों में गर्मी का प्रकोप फिर से और बढ़ सकता है | Watch VideoAlso Read - दिल्ली-एनसीआर में मौसम का बदलता मिजाज, तेज हवा के साथ हुई बारिश, फिर से गर्मी के लिए रहें तैयार