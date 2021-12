Rain with hailstorm then cold wave, fog and ground will be affecting from Punjab, Rajasthan and Haryana to Bihar: बारिश होगी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिसा, बिहार और झारखंड में 28 से 30 दिसम्बर के बीच. Cold wave की शुरुआत अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, पंचकुला, दिल्ली, मेरठ, आगरा, चुरू और जयपुर से 28 दिसम्बर को होगी, धीरे-धीरे MP, UP, बिहार, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगढ़ तक बढ़ जाएगा शीतलहर का शिकंजा.Also Read - Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड