Weather Report: राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी शहरों और गुजरात के उत्तरी शहरों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा (Heavy Rains Likely) होने की संभावना बनी हुई है. मध्य भारत (Central India) के बाकी राज्यों में बारिश काफी कम हो जाएगी हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ शहरों पर मॉनसून मेहरबान (Monsoon may revive over Uttar Pradesh and Bihar) हो सकता है और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जिससे खेती को काफी फायदा होगा. इस वीडियो में जानिए पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल.