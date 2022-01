Due to an intense Western Disturbance, rain and snowfall is expected over Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर गर्जन के साथ वर्षा का अनुमान.