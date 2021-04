Covid-19 New Symptoms: कोरोना (Coronavirus India) की दूसरी लहर में दिन-ब-दिन कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है (Covid 19 India second wave cases). चिकित्सकों के अनुसार पहले कुछ गिने-चुने लक्षण- सर्दी खांसी, बदन दर्द (Covid 19 symptoms) से मरीज स्वयं पहचान पा रहे थे कि उन्हें कोरोना की संभावनाएं लग रही हैं लेकिन आज की तारीख में लक्षणों के आधार पर तय कर पाना कि कोरोना है या नहीं बहुत मुश्किल हो चुका है. Also Read - No Lockdown In Gurugram: लॉकडाउन की आशंका के बीच गुरुग्राम से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन

कोरोना का नया वेरिएंट (covid 19 new variant) बहुत खतरनाक है इसलिए यह न सिर्फ श्वसन प्रणाली पर हमला कर रहा है बल्कि अलग-अलग मरीजों पर तरह-तरह से प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि खांसी, सर्दी, श्वास संबंधी लक्षणों के अलावा भी कई लक्षण लोगों में नजर आ रहे हैं.

आइए जानते हैं विशेषज्ञ से कोरोना की दूसरी लहर में सामने आने वाले नए लक्षण क्या हैं? किस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं और समय रहते सावधान हो सकते हैं. (Civid 19 new symptoms)

आंखों का लाल होना

कोविड-19 आपकी आंखों को प्रभावित कर सकता है. यदि आपको कंजेक्टिवाइटिस, आंखों में पानी आना और धुंधलापन लगे, तो संभावना है कि यह स्थिति वायरस के कारण बनी हो.

बहरापन या सुनने में परेशानी

बहरापन या कान का बजना भी कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण का एक संकेत हो सकता है. रिसर्च से पता चला कि कोविड-19 से प्रभावित 7.6 फीसद लोगों ने कुछ प्रकार सुनने के मुद्दे का सामना किया.

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षण

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कई शिकायतें भी सुनने को मिल रही है. ये एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि डायरिया और उल्टी कोरोना वायरस के संकेत हो सकते हैं.

मांसपेशियों में दर्द एवं कमजोरी

कई सारे मरीज बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है मासंपेशियों में दर्द बना हुआ है. ऐसे मरीजों को भी तुरंत कोरोना की जांच करवाने का परामर्श दिया जा रहा है।

भूख न लगना और मानसिक सेहत पर असर

जहां पहले कोरोना के पोस्ट लक्षणों में यह देखा जा रहा था कि मानसिक रूप से मरीज खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं. अब यह पोस्ट लक्षण मुख्य लक्षणों के श्रेणी में आ चुका है. कोरोना वायरस शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मरीज को कमजोर कर रहा है.