COVID-19: What are the Symptoms of Coronavirus? देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बीच हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. ऐसे में आपको भी इस महामारी के लक्षणों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए. कोरोना मुख्य रूप से फेफड़ों को संक्रमित (pulmonary condition) करता है, लेकिन इस महामारी के दूसरे चरण में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इंसान के कई अन्य अंग भी संक्रमित हो रहे हैं. अब मरीज फेफड़े से इतर अन्य परेशानियों की भी शिकायत कर रहे हैं. इसमें पेट संबंधी परेशानी भी शामिल हैं. इस बीमारी में मरीज का टेस्ट और स्मेल के खत्म होने बात पुरानी है. अब मरीजों को स्कीन संबंधी दिक्कतें भी होने लगी हैं. ऐसे में Zee Entertainment Enterprises की ग्रुप एडिटर पूजा सेठी ने इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात कीं. आइए इस वीडियो में जानते हैं कोरोना के लक्षण के बारे में…