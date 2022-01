What Is 3D Hologram Technology : महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दिए उनके किए गए बलिदान के लिए इंडिया गेट में (What is Hologram technology) उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की. नेताजी की प्रतिमा को पहले 3D Hologram टेक्नोलॉजी की मदद से स्थापित किया जाएगा. आइए जानते हैं (How to use hologram technology) क्या है यह होलोग्राम ( 3D Hologram technology) टेक्नोलॉजी, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या है इसका भविष्य. वीडियो देखेंAlso Read - Republic Day 2022: गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले Metaverse वर्चुअल कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे गायक Daler Mehndi, Watch Video