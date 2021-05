Covid 19 महामारी की दूसरी लहर (Coronavirus second wave) से जूझ रहा है. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरों की मांग बढ़ गई है। तो आइए Video में जानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं, (What is Oxygen Concentrator) उनकी कब आवश्यकता होती है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है (How to set up oxygen concentrator) ऑक्सिजन कंसन्ट्रेटर के फायदे और यह कैसे काम करता है (How oxygen concentrator works).

What is Oxygen Concentrator: ऑक्सिजन कंसन्ट्रेटर पोर्टेबल मशीनें होती हैं, जिनकी मदद से मरीजों के लिए घर पर हवा से ऑक्सिजन जनरेट की जा सकती है.