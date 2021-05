What is Black Fungus: कोरोना संकट के बीच म्‍यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है. कोरोना के साथ ब्लैक फंगस (covid 19 and Black Fungus) का संक्रमण लोगों के डर को और बढ़ा रहा है. Video में जानें ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस का कारण क्या है, ब्लैक फंगस किन लोगों को नुकसान पहुंचाता है, ब्लैक फंगस और हमारी आंखों (Black Fungus and Eyes) के बीच क्या संबंध है, ब्लैक फंगस से बचने के उपाय क्‍या हैं (Black Fungus treatment), इसके अलावा ब्लैक फंगस होने का पता कब चलता है. ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप यह वीडियो देखें. ये जानकारी दे रहे हैं डॉ. समीर सूद, डायरेक्टर, शार्प साईट आई हॉस्पिटल्स (Doctor explains lack Fungus). Also Read - क्या बिना धोए मास्क पहनने की वजह से भी हो सकता है Black Fungus? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ...