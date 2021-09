What Is Black Water ? सही मात्रा में पानी पीना न सिर्फ हमारी स्किन बल्कि पूरे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे यह कहें की ब्लैक वाटर का सेवन करना और(Black Alkaline water) भी ज़्यादा अच्छा होता है. जी हां आपने सही सुना. ब्लैक वाटर या फिर एल्कलाइन वाटर आजकल काफी ट्रेंड में है. सेलिब्रिटीज जैसे मलाइका अरोड़ा, गौरी ख़ान और विराट कोहली भी ब्लैक वाटर पीते हैं. रीसर्च(Benefits of Black water) के मुताबिक़ ब्लैक वाटर में नॉर्मल मिनरल वाटर से(What is black water) ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और यह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता रखता है. आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं ब्लैक अल्कलाइन वाटर और इसके बेमिसाल फायदों के बारे में. वीडियो देखें.Also Read - Dental Care Oil Pulling: ऑयल पुलिंग क्या है? जानिए इसके बेमिसाल फायदे और टेक्निक, वीडियो देखें