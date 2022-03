BRCA Gene Testing for breast cancer: BRCA जीन टेस्टिंग एक तरह का रक्त परीक्षण है जिसकी मदद से आप स्तन और डिंबग्रंथ कैंसर के बारे में पहले से जान सकते हैं. यह टेस्ट आपको यह बताएगा की आपको कैंसर का कितना अधिक खतरा है. इस टेस्ट को उन्हीं लोगों पर किया (BRCA gene testing) जा सकता है जिनके पास स्तन कैंसर या डिंबग्रंथि कैंसर का मजबूत परिवार इतिहास है. इस वीडियो में डॉक्टर कीर्ति चढ्ढा, चीफ साइंटिफिक (What is BRCA gene testing) ऑफिसर, सीनियर कंसल्टेंट, Oncopathologist, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड, हमें BRCA जीन टेस्टिंग और के बारे में विस्तार से बताएंगी. साथ ही वे यह भी बताएंगी की यह टेस्टिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्यों ज़रूरी है.Also Read - भारत में चौथी लहर को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, देखें वीडियो