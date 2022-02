Cervical cancer in India: गर्भाशय ग्रीवा या फिर सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स (युटेरस का निचला हिस्सा, जो योनि से जुड़ता है) में पाया जाता है. यह तब होता है जब शरीर में बॉडी सेल्स की ग्रोथ काफी (Cervical cancer in India) ज़्यादा हो जाती है. सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है. भारत में महिलाओं में पाए जाने वाले कुल कैंसर में 6 से 29% तक कैंसर सर्वाइकल ही होते हैं. इसलिए यह (Cervical cancer symptoms) ज़रूरी है कि महिलाओं को इस बारे में (Cervical cancer in women) जागरूक रहना चाहिए. Dr. Anil Heroor, डायरेक्टर- एडवांस्ड ओंको सर्जरी यूनिट, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुंबई, इस वीडियो में हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल में बताएंगे. साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत में महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर कितना घातक है. देखिए यह वीडियो.Also Read - Tips To Cure Asthma: अस्थमा से हैं परेशान? आज ही अपनाएं यह आसान उपचार, Watch Video