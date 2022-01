What Is Economic Survey: बजट (Budget) को लेकर हर वर्ग को हर साल नई उम्मीदें रहती हैं. हर कोई इस दिन का इंतज़ार करता राहत है जब बजट पेश किया जाता है. लेकिन देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा का पता आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) से चलता है. अर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक 1 दिन पहले 31 जनवरी को पेश किया जाएगा. बजट में जहां अगले वित्त वर्ष (Financial Year) के लिए खर्चों का अनुमान होता है और पैसों का आवंटन (Fund Allocation) होता है. वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक स्थिति (Financial Health of Economy) का लेखा जोखा होता है.