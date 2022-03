Revenge shopping and Travelling: कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन (LockDown) और नाइट कर्फ्यू जैसे उपाय किए गए थे. घर में महीनों बंद रहने की वजह से लोग इतने थक चुके हैं कि (what is revenge travel) अब वह फटाफट घूमने निकल पड़े हैं. लोग (what is revenge shopping) बीच के किनारे बने होटल, हिल स्टेशन (hill station) के होमस्टे या अपने घर के आस-पास के ही किसी रिजॉर्ट पर घूमने जा रहे हैं. शिमला (Shimla) के मशहूर रिज पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है. हिमाचल (Himachal) और उत्तराखंड (uttrakhand) के पर्यटक स्थलों पर बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है और होटल में रूम यात्रियों से भरे नजर आ रहे हैं. रिवेंज शॉपिंग और ट्रेवल के बारे वीडियो में और भी विस्तार से जानें.Also Read - Coronavirus Update: क्या देश पर मंडरा रहा कोरोना की चौथी लहर का खतरा? स्वास्थ्य मंत्रालय की आपात बैठक में लिये गए कई फैसले