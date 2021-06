क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में एक ऐसा मजबूत वातावरण तैयार करना है जो स्टार्टअप (startup india) व्यापारों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो? जी हां, 2016 से चल रही इस पहल के पांच वर्ष पूर्ण होने पर, हाल ही में April 19 2021, को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पियूष गोयल ने “स्टार्टअप इंडिया सीड फंड” योजनालॉन्च की हैं. यह योजना भारतीय स्टार्टअप को उनके प्रोटोटाइप विकास, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग और बाजार में प्रवेश के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेगी. तो अगर आप इस योजनाके बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें.

सीड फंड वो फंड होते हैं जो किसी इन्वेस्टमेंट की शुरुवात के दौरान प्रदान या उपयोग किए जाते हैं.

स्टार्टअप सीड फंड योजना के कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स: (Startup India Seed Fund Scheme, Important features)

अगले चार वर्षों में यह योजना स्टार्टअप्स को 945 करोड़ रूपए प्रदान करेंगी. यह योजना 300 इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 3,600 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन करेगी. यह योजना टायर 2 और टायर 3 शहर जहां स्टार्टअप अक्सर फंडिंग से वंचित रह जाते हैं, वहां एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करेगी. प्रोटोटाइप विकास, प्रोडक्ट ट्रायल्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के वेलिडेशन के लिए 20 लाख रुपए प्रदान किए जायेंगे. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के माध्यम से 50 लाख रुपए तक दिए जायेंगे.

योजना की एलिजिबिलिटी की 2 एहम शर्ते: (Startup seed fund yojana/scheme fund eligibility criteria)

1. DPIIT ( Department for promotion of Industry and Internal Trade) द्वारा उसी स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिनके एप्लीकेशन के समय 2 साल से अधिक ना हुआ हो.

2. स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की फाइनेंशियल सहायता प्राप्त ना की जा रही हो.

यह योजना transformative आइडियाज (transformative ideas) का समर्थन करेगी और स्टार्टअप रिवोल्यूशन (Startup Revolution) को बढ़ावा देगी.

तो यह थी कुछ विशेष जानकारी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में.

