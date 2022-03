WhatsApp New Feature: व्हाट्सएप (Whatsapp) पर जल्द ही एक नया फीचर आनेवाला हैं. आप इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए 2 जीबी तक की (whatsapp account) फाइल्स भेज सकेंगे. ये नया फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए होगा. रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अपने कुछ बीटा यूजर्स के साथ इस फीचर की टेस्टिंग कर (whatsapp new features) रहा है. अभी यूजर्स सिर्फ 100MB साइज तक की फाइलें भेजते हैं. जल्द ही 2 जीबी तक की फाइल्स भेज सकेंगे. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए हाई रेजोल्यूशन वीडियो और बड़ी फाइल्स को आसानी से शेयर कर सकेंगे. व्हाट्सएप का नया (whatsapp new update) फीचर उन यूजर्स के लिए बेहतरीन हो सकता है, जो बड़ी साइज की फाइल भेजना चाहते हैं. वीडियो में व्हाट्सएप के आनेवाले नए फीचर्स के बारे विस्तार से जानें.Also Read - जानिए Gmail में Secret तरीके से कई सारे लोगों को एक साथ Message भेजने का तरीका ; Watch Video