WhatsApp दे रहा है कमाल के फीचर्स, अब व्हाट्सप्प पर कर सकेंगे खुद से बात, Video में जानें कैसे

WhatsApp New Feature: नोट्स, रिमाइंडर और आवश्यकतानुसार अपडेट भेजने के लिए स्वयं अब व्हाट्सप्प पर कर सकेंगे 1:1 चैट, Video में जानें कैसे.

नोट्स, रिमाइंडर और आवश्यकतानुसार अपडेट भेजने के लिए स्वयं से 1:1 चैट करें. उपयोगकर्ता व्हाट्सएप पर अपने कार्यों का ट्रैक रख सकते हैं, खुद को नोट्स, रिमाइंडर, खरीदारी सूची आदि भेज सकते हैं. WhatsApp दे रहा है कमाल के फीचर्स, अब व्हाट्सप्प पर कर सकेंगे खुद से बात, Video में जानें कैसे.

How to use whatsapp yourself

स्टेप 1: अपना व्हाट्सएप खोलें

चरण 2: नई चैट बनाएं

चरण 3: आप अपने संपर्क को सूची में सबसे ऊपर देख पाएंगे

स्टेप 4: अपने नंबर पर क्लिक करें और मैसेज करना शुरू करें!