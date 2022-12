Whatsapp New Update: Whatsapp पर गलती से मैसेज हो जाता है 'Delete For Me'? अब वापस आएगा मैसेज, वीडियो में जानें कैसे| Watch Video

Whatsapp New Feature: क्या आप भी गलती से वॉट्सएप पर मैसेज को Delete For Everyone के बजाए Delete For Me कर देते हैं तो फिर अफसोस करते हैं. ऐसे में अफसोस करने की अब जरुरत नहीं है क्योंकि वॉट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है. जिसके जरिए आप Delete For Me मैसेज को वापस ला सकते हैं. वीडियो में जानें कैसे?

Whatsapp New Feature: इंस्टेंट मैसेंजिंग एप वॉट्सएप एक नया फीचर लेकर आया है. ‘Accidental Delete’ फीचर के जरिए वॉट्सएप यूजर्स को गलती से डिलीट हुए मैसेज को रिकवर करने की सुविधा दे रहा है. इतना ही नहीं, अगर आप गलती से ‘Delete for Everyone’ की जगह ‘Delete for me’ पर क्लिक करके मैसेज डिलीट कर देते हैं तो यह फीचर इस तरह के मैसेज को भी रिकवर करने की सुविधा देता है. आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे आप अपने मैसेज को रिकवर कर सकते हैं? देखें वीडियो