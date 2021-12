How To Listen WhatsApp Audio Message Before Sending It : इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप हमेशा ही अपने यूजर्स के लिए नए अपडेट्स और फीचर्स लाता ही (WhatsApp tips and hacks) रहता है. इन नए और इनोवेटिव फीचर्स की वजह से ही व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चैटिंग एप बन चुका है. आज की इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप की ऐसी ही अमेजिंग फीचर के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ऑडियो मैसेज(How To Listen WhatsApp Audio Message Before Sending It) को रिसीवर को भेजने से पहले ही उसे सुनने का फीचर देगा. वीडियो में देखिए इस नए फीचर को यूज करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड. Watch.Also Read - Twitter Account Hacking: अपने Twitter अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं | Must Watch