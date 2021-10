WhatsApp latest news and updates : इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप कुछ पुरानी और आउटडेटेड स्मार्टफोन्स में 1 नवंबर से अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा. व्हाट्सएप उन iOS और एंड्रॉयड फोन्स में काम नहीं करेगा जो(WhatsApp latest update) पुराने वर्शन्स पर फंक्शन कर(WhatsApp to stop working in these smartphones from 1st November) रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह एप उन्ही स्मार्टफोंस में काम कर पाएगा जो अनुसार एंड्राइड OS 4.1 और iOS 10 पर चल रहे हैं. इस वीडियो में आपको बताएंगे की व्हाट्सएप किन स्मार्टफोंस में अपनी सर्विस नही देगा और क्या हैं इस अपडेट से जुड़ी और भी जरूरी बातें. वीडियो देखेंAlso Read - Android 12 Launched: Google ने किया Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च, मिलेंगे यह नए फीचर्स और अपडेट | Watch