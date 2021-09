WhatsApp Latest Update : हाल ही में व्हाट्सऐप का एक नया अपडेट आया है. इसमें व्हाट्सऐप 1 नवंबर से कुछ एंड्रॉयड, IOS, और KaiOS डिवाइसेज में काम करना बंद कर देगा. लोकप्रिय(WhatsApp to stop working on these devices) इंस्टैंट मेसेजिंग एप ने इसकी जानकारी व्हाट्सऐप के FAQ सेक्शन में दी.रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 नवंबर से कई पुराने मॉडल्स वाले स्मार्टफोंस को व्हाट्सऐप अब सपोर्ट नहीं(WhatsApp update) करेगा. एंड्रॉइड 4.0.4 और iOS 9 पर चलने वाले पर स्मार्टफोंस में में व्हाट्सऐप अपनी सेवाएं नहीं देगा. इसपर ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो देखें.Also Read - WhatsApp में आया एक मजेदार फीचर, अब iOS से एंड्राइड में चैट ट्रांसफर करना होगा आसान