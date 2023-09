Hindi Video Gallery

When Rishi Kapoor Gave Kissing Scene With Dimple Kapadia Know His Wife Neetu Kapoor Reaction Watch What Happens Next

Rajesh Khanna की पत्नी Dimple Kapadia को Kiss कर डर गए थे Rishi Kapoor,पत्नी Neetu Singh ने भी किया था React

Rajesh Khanna की पत्नी Dimple Kapadia को Kiss कर डर गए थे Rishi Kapoor,पत्नी Neetu Singh ने भी किया था React

Throwback Thursday: Rishi Kapoor ने एक्ट्रेस Neetu Singh के साथ लव मैरिज की थी. दोनों ने साथ में करीब दर्जन भर फिल्में की हैं. लेकिन ये बात बहुत काम लोगोनों को पता है की नीतू सिंह से शादी से पहले ऋषि कपूर का दिल Rajesh Khanna की पत्नी Dimple Kapadia पर भी आया था. और ये बात खुद Rishi Kapoor ने कबूल की थी. Neetu से शादी के बाद Rishi Kapoor को हमेशा लगता था कि उनकी पत्नी डिंपल को लेकर पॉजेसिव रहती हैं. Watch video to know more

Trending Now