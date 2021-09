चावल का सेवन इंडिया के हर दूसरे घर में होता है. इंडिया ही नही इसे चीन, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी स्टेपल फूड माना जाता है. चावल कई(Brown rice VS white rice) तरह के होते हैं ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, रेड राइस, स्टिकी राइस, इत्यादि. लेकिन इनमे से व्हाइट राइस और ब्राउन राइस से सबसे ज्यादा खाने(Health benefits of white rice) वाले चावलों मे से एक है. व्हाइट राइस और ब्राउन राइस को लेकर(Health benefits of brown rice) आपने कई बार लोगों को बहस करते देखा होगा. इस वीडियो में फिटनेस एक्सपर्ट मनीषा चोपड़ा, व्हाइट राइस वर्सस ब्राउन राइस के बारे में डिटेल में बात करती दिखेंगे और वह हमें यह भी बताएंगी की कौन से चावल का सेवन करना हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है. तो चलिए यह वीडियो देखते हैं.