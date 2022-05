WHO Corona Report Controversy: भारत में कोरोना से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है. सरकार का कहना है कि WHO द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर है. वो कौन से राज्य हैं, WHO द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया था. WHO ने कब और किस समय का डाटा लिया है इस बात की जानकारी भी नहीं दी है. वीडियो में जानें पूरा मामला.Also Read - पाकिस्तान में आया भूकंप, अमेरिका में तूफान से मची तबाही | Watch Video