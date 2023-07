Hindi Video Gallery

कौन हैं भारत का वह Truck Businessman, जिनके चलते नेपाल में आया सियासी संकट

कौन हैं भारत का वह Truck Businessman, जिनके चलते नेपाल में आया सियासी संकट

भारतीय मूल के businessman सरदार प्रीतम सिंह इन दिनों नेपाल में खूब चर्चा में हैं. नेपाल में सियासी हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के इस्तीफे की मांग कर रहा है. पूरे विवाद की शुरुआत भारतीय मूल के एक Truck कारोबारी को लेकर शुरू हुई. नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ उनकी मित्रता है.

भारतीय मूल के businessman सरदार प्रीतम सिंह इन दिनों नेपाल में खूब चर्चा में हैं. नेपाल में सियासी हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के इस्तीफे की मांग कर रहा है. पूरे विवाद की शुरुआत भारतीय मूल के एक Truck कारोबारी को लेकर शुरू हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ उनकी मित्रता है. उन पर लिखी गई किताब ‘Roads to the Valley: The Legacy of Sardar Pritam Singh in Nepal’ .

के release पर नेपाल के पीएम प्रचंड ने प्रीतम सिंह के साथ अपनी दोस्ती को लेकर जो कहा उसपर विवाद शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रीतम ने मदद दी, दिल्ली में कई बैठके हुईं. इसी बयान को लेकर नेपाल में सियासी विवाद शुरू हो गया.

Trending Now