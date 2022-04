WHO suspends Covaxin: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी की WHO ने 2 अप्रेल को यह ऐलान किया की वे कोवैक्सिन की सप्लाई को सस्पेंड कर रहे हैं. बता दें, WHO ने यह फैसला सुविधाओं को अपडेट करने के मकसद से लिया है. WHO का कहना है की भारत बायोटेक को अपने प्रोसेस और फैसिलिटी को और बढ़िया बनाने की ज़रूरत है और इसी कारण से कोवैक्सिन के इंटरनेशनल सप्लाई पर रोक लगाई जा रही है. कोवैक्सिन (Covaxin suspended) भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है. WHO ने यह स्पष्ट किया है की कोवैक्सीन बिलकुल सुरक्षित है लिकन अच्छी मैन्युफैक्चरिंग अपनाने तक कोवैक्सिन सस्पेंड रहेगी. वीडियो में जानिए इस ख़बर के बारे में और विस्तार में.Also Read - आर्टिफिशियल स्वीटनर बन सकता है कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण, जानें क्या कहती है स्टडी