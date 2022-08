Why Mosquitoes Bite Some People More Than Others: मॉनसून में मच्छरों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ जाता है. घरों से लेकर बाहर कदम रखने तक मच्छर पीछा नहीं छोड़ते. मच्छर काटने की वजह से कई तरह की बीमारियां होती है. लाख कोशिशों के बावजूद इनसे पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल होता है. मच्छरों से बचने के लिए लोग अलग-अलग तरीके के उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे कारण भी होते है, जिसकी वजह से मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं. एक रिसर्च के अनुसार मच्छर गहरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति को ज्यादा काटते हैं. वीडियो में आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.Also Read - सावधान! सिर्फ डेंगू ही नहीं, मच्छरों के काटने से हो सकती हैं ये जानलेवा बीमारियां, मत करें नजरअंदाज