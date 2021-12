Fight against every variant of Corona including Omicron. आपके पास है एक ऐसा अचूक हथियार जिससे Covid के हर Variant को हरा सकते हैं. दिखाई न देने वाले दुश्मन कोरोना वायरस पर यह हथियार चुपचाप रखता है नज़र और इसे शरीर में प्रवेश करने से पहले ही रोक देता है. अगर बचना है इस वायरस के अलग-अलग रूपों से तो हो रहिए सावधान और करिए इस हथियार का सही ढंग से इस्तेमाल.Also Read - Omicron वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के इस शहर में धारा 144 लागू, जानें क्या-क्या रहेगी पाबंदी

कोरोना के नए Variant 'OMICRON' से लड़ने का दुनिया के पास है अचूक हथियार

रूप बदलकर आए दुश्मन को फिर से चित्त करना है तो सतर्क हो जाइए और इस अचूक हथियार का करिए इस्तेमाल

वो हथियार है ‘FACE MASK’

‘FACE MASK’ एक ऐसा कवच- जो कोरोना के हर Variant से आपको बचा सकता है

‘FACE MASK’ use करने का सहित तरीका क्या है हम आपको आगे बताएंगे

‘FACE MASK’ Important है इसका मतलब यह नहीं कि बाकी उपायों का कोई महत्व नहीं

Vaccination, Social Distancing, Hand Sanitization को भी न भूलें

बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स की तरह काम करता है ‘FACE MASK’

दुश्मन के वार को चुपचाप बेकार करता है ‘FACE MASK’

अगर पहनते हैं सर्जिकल ‘MASK’ तो धुलकर न करें इस्तेमाल

N-95 है सबसे अधिक प्रभावी, लेकिन इसके भीतरी भाग पर न लगाएं हाँथ

‘MASK’ पहनने से पहले हाँथ को सैनिटाइज़ जरूर कर लें

एक ही ‘MASK’ लगातार कई दिनों तक न पहनें

Washable ‘MASK’ को अच्छी धोकर और सुखकर ही करें इस्तेमाल