A special battalion of CRPF Women Commandos will provide security to several high profile politicians including Home Minister Amit Shah and Congress President Sonia Gandhi: महिला कमांडोज को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और जेड प्लस सिक्योरिटी घेरे वाले दूसरे VIP की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा. ये साये की तरह इन हस्तियों के साथ मौजूद रहकर उनकी सुरक्षा करेंगी. साथ ही अगले साल देश के 5 राज्यों में होने जा रहे असेंबली चुनावों में भी उन VIP की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगी.