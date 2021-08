Tokyo Olympics 2020: भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। महिला हॉकी टीम ने आखिरकार सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है ( The women’s hockey team is finally qualified for the semi-finals. )महिला हॉकी में यह भारत की सबसे बड़ी जीत है क्योंकि टीम केवल तीसरी बार ओलंपिक में खेल रही है। यह जानने के लिए वीडियो देखें कि कैसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan ), तापसी पन्नू( Taapsee Pannu), रणदीप हुड्डा ( Randeep Hooda )और अन्य ने ने कुछ यूं दी टीम को बधाईAlso Read - Tokyo Olympics 2020, LIVE Updates: अब देश को कुश्ती और महिला हॉकी टीम से उम्मीद