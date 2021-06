World Environment Day 2021: विश्व में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो की पर्यावरण पर किसी न किसी तरह निर्भर हैं. इसी पर्यावरण का महत्व जानने के लिए हर साल जून 5 को World Environment day मनाया जाता हैं. हमने पर्यावरण को अनेक गैर जिम्मेदार कार्यों से प्रदूषित कर दिया हैं, अब हमे यह जानना बहुत जरूरी हो जाता हैं की कैसे हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं. (how to protect the environment) तो आइए हम इस विडियो के द्वारा आपको पांच आसान तरीके बताते हैं.

World Environment Day 2021 : How to Protect the Environment

1. बेकार वस्तुओं को फेंकने के बजाए उनका रीयूज या रिसाइकल करें. (Reduce, Recycle, Reuse)

2. शॉपिंग करे तो प्लास्टिक के बजाए eco-friendly चीजें खरीदे. पेपर की नही कपड़ों की वस्तु लें.

3. इलेक्ट्रिसिटी बचाए और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का इस्तेमाल न करते वक्त, स्विच को बंद कर दें.

4. पैड लगाए (Plant trees) और दूसरों को भी प्रेरित करें.

5. सिर्फ vegan ( डेयरी और नॉन वेज के बिना) भोजन खाने से आप कार्बन फुटप्रिंट (Carbon footprint) को 73% तक कम कर सकते हैं.

अगर आप इनका पालन करेंगे तो हम अपने वातावरण और पर्यावरण में सुधार ला सकते हैं.

Script by Sneha M Jain