Top 10 richest people in the world 2021: फोर्ब्स (Forbes top 10 richest) ने दुनियाभर में साल 2021 के लिए सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट के अनुसार इस साल दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों ने अपनी संपत्ती में 5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त बनाई है फोर्ब्स की इस अरबपतियों की सूची में इस साल 493 नए लोगों की एंट्री हुई है.

जेफ बेजोस को मिला पहला स्थान (Jeff Bezos richest Man in the world)

फोर्ब्स की 35 वीं सूची में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं. जेफ बेजोस के पास 177 बिलियन डॉलर की संपत्ती है.

दूसरे स्थान पर रहे एलन मस्क (Elon Musk Networth)

एलन मस्क 151 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं.

तीसरे स्थान पर रहे बर्नार्ड अर्नाल्ट (Bernard Arnault)

वहीं इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ट बने हुए हैं. उनकी संपत्ती 150 बिलियन डॉलर है.

बिल गेट्स को मिला चौथा स्थान (Bill Gates Networth)

लिस्ट में चौथे स्थान पर बिल गेट्स हैं. बिल गेट्स के पास 124 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ती है.

पांचवे स्थान पर रहे फेसबूक के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg Facebook)

लिस्ट में पांचवें स्थान पर फेसबूक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का नाम शुमार है. उनकी संपत्ती सीधे 97 बिलियन डॉलर है.

छठे स्थान पर वॉरेन बफेट (Warren Buffet sixth richest man in the world)

लिस्ट में छठे स्थान पर 96 बिलियन डॉलर की संपत्ती के साथ वॉरेन बफेट का नाम है.

सांतवा स्थान मिला लैरी एलिसन को (Larry Ellison Networth)

फोर्ब्स की 35 वीं सूची में इस बार Larry Ellison को 93 बिलियन डॉलर के साथ सांतवा स्थान मिला है.

आंठवें स्थान लैरी पेज को मिला (Larry Page Google Networth)

वहीं गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने 91.5 बिलियन डॉलर के साथ आंठवें स्थान को अपने नाम किया है.

नौंवे स्थान पर हैं सर्गी ब्रिन (Sergey Brin Google Networth)

वहीं अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और गूगल (Google) के दूसरे सह-संस्थापक सर्गी ब्रिन इस लिस्ट में 89 बिलियन डॉलर के साथ नौंवे स्थान पर हैं.

10वें स्थान पर रहे मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Networth)

इस लिस्ट में 10वें स्थान को भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी (richest Indian Mukesh Ambani) ने अपने नाम किया है. उनकी अनुमानित संपत्ती 84.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है.