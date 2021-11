Xiaomi 12 Ultra : Xiaomi कंपनी जल्द ही अपनी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 12 Ultra को कर सकती है लॉन्च. यह स्मार्टफोन काफी बढ़िया (Key features and specifications of Xiaomi 12 Ultra)और इनोवेटिव फीचर्स जैसे 100W चार्जिंग, स्नैपड्रेगन 898 चिपसेट, अंडर डिस्प्ले फिंगर प्रिंट स्कैनर और 50 मेगा पिक्सल प्राइमरी (India Pricing of Xiaomi 12 Ultra ) सैमसंग GN5 ( Xiaomi expected launch date) सेंसर और साथ में 48 मेगा पिक्सल सेंसर्स के साथ आएगा. इस वीडियो में जानें इसकी और भी खासियतें, लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशंस और इंडिया प्राइसिंग. वीडियो देखें.Also Read - Rs 15,000 से कम कीमत में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोंस की लिस्ट, यहां चुनें और आज ही खरीदें | वीडियो देखें