Yoga And Diabetes : अगर आप डायबिटीज की समस्या से जूझ रहें हैं तो इसके कई कारण हों सकते हैं जैसे की गलत खाने का सेवन करना, स्ट्रेस लेना या फिर सही मात्रा में व्यायाम न करना. आप(Best yoga postures for diabetes) माने ना माने योगा ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर लेवल को(Yoga for diabetes) कंट्रोल करने में काफी मदद करता है. इस वीडियो में फिटनेस एक्सपर्ट पूर्णजीता सेन बात करने वाली हैं 4 इफेक्टिव योगा पोस्टर्स के बारे में जिससे आपको डायबिटीज को मैनेज करने में मिलेगी काफी मदद. तो आज ही शुरू करें इन योगिक पिस्चर्स को फॉलो करना. वीडियो देखें