Yoga Asanas for Flexibility : शरीर का लचीला होना एक हेल्थी फिजीकल हेल्थ की निशानी होती है. हर इंसान एक चुस्त, फुर्ती से भरा और लचीला शरीर की चाहत रखता है. लेकिन बढ़ती उम्र, स्ट्रेस,(Best yoga postures for flexibility) गलत लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर में घाटों बैठे रहने के कारण हम अपने शरीर का लचीलापन या स्ट्रेंथ खो सकते हैं. एक रिसर्च के मुताबिक, योगा शरीर को चुस्त और लचीला रखने में काफी मददगार(Yoga for flexibility) साबित होता है. इस वीडियो में फिटनेस एक्सपर्ट पूर्णाजीता सेन हमे बताएंगी कुछ बेस्ट योगिक पोस्टर्स और उनकी टेक्निक जिससे हमें शरीर को लचीला व चुस्त रखने में मिलेगी बहुत मदद. आइए यह वीडियो देखते हैं और जानते हैं क्या हैं वो योगिक पोस्टर्स