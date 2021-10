Yogic Postures for better concentration at work: हमारा मन काफी चंचल होता है और एक इसका जगह पर टिक पाना काफी मुश्किल होता है. मन को नियंत्रण में रखना कई सारी समस्याओं को हल कर सकता है. हमारे(Yoga for concentration) रोज़ाना के काम जैसे ऑफिस या फिर पढ़ाई में एकाग्रता लानी बहुत ज़रूरी है. अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हे काम या पढ़ाई करते वक्त आसानी से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो योगा (Best yogic postures to improve concentration)आपके लिए सबसे सही है क्योंकि हम सभी जानते हैं की योगा और मेडिटेशन करना न केवल हमारे दिमाग को स्वस्थ और तेज़ बनाता है बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है. इस वीडियो में फिटनेस एक्सपर्ट पूर्णजिता सेन कुछ ऐसे योगिक पोस्चर्स और उनके तरीके बताएंगी जो आपको एकाग्रता लाने में मदद करेगा. वीडियो देखें.