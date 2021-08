यह 5 योग मुद्राएं आपको पीठ दर्द से छुटकारा दिला सकती हैं (Yoga For Back Pain): घर से काम करने की आदत से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन से जुड़े रहने तक, बहुत से लोग लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाले पीठ दर्द की शिकायत कर रहे हैं. अगर आप कमर दर्द से जूझ रहे हैं तो योग (Yoga) एक ऐसी चीज है जिससे आपको पीठ दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए. योग मुद्राएं (Yoga postures to relieve back pain) आपकी रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों में खिंचाव और टोनिंग को पैदा करती हैं जिसके कारण आपका दर्द कम और मुद्राएं बेहतर होती हैं. इस वीडियो में, डॉ पूर्णजिता सेन 5 योग आसन बताएंगी जो आपको पीठ दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगी. वीडियो जरूर देखें.Also Read - Health Benefits Of Custard Apple: सीताफल हैं सेहत के लिए काफी गुणकारी, जाने सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल के 5 फायदे | Watch Video