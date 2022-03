Yogi 2.0 Swearing in Ceremony: योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के लिए अपने घर से शपथ ग्रहण समारोह (Convoy of Yogi Adityanath) के लिए रवाना हो चुके है। योगी आदित्यनाथ का काफिला एक तरफ समारोह स्थल की (Swearing in Ceremony) ओर बढ़ रहा है और रास्तों में लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं और समारोह स्थल पर लोगों का इंतज़ार जल्द खत्म होगा. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी होंगे शामिल | Watch VideoAlso Read - Yogi 2.0 Cabinet Ministers: योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल में इन नेताओं को मिल सकती है जगह