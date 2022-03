Yogi 2.0 Swearing in Ceremony: योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद (Chief Minister of UP) के शपथ ले ली है. इस शपथ ग्रहण समारोह (Swearing in Ceremony) को ऐतिहासिक बनाया गया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में (Ikana Stadium Lucknow) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों के अलावा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह (PM Modi and HM Amit Shah) सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थिति हुए. साथ ही स्टेडियम में हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों से आए लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने | Watch VideoAlso Read - Yogi 2.0 Swearing in Ceremony: योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में ये होंगे मंत्री, कई विधायक और कई पूर्व मंत्री हुए निराश