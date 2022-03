Yogi Adityanath ki Shapath: उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह (Swearing in Ceremony) आज लखनऊ (Lucknow) में हो रहा है. इस महाआयोजन में न सिर्फ भाजपा के दिग्गज नेता (Top leadership of BJP) बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जाने माने फिल्म स्टार (Film Star) और उद्योगपति (Industrialist) भी शामिल होंगे. कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Manglam Birla), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar), मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (MP CM Shivraj Singh Chauhan), उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को भी न्योता भेजा गया है | Watch VideoAlso Read - Yogi Adityanath Swearing in Ceremony: योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण आज, भाजपा के दिग्गज नेता होंगे शामिल