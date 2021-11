Difference between zika virus and dengue explained : देशभर में जहां अभी कोरोना वायरस से लोग आज भी लड़ रहे हैं, वहीं डेंगू और जीका वायरस जैसी समस्याओं ने हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए स्तिथि को और भी ज़्यादा भयावह बना दिया है. कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते हुए केसेस को(Zika Virus outbreak) देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस वायरस को खतरनाक और जानलेवा बताया है. बता दें कि कोरोना वायरस, डेंगू और जीका वायरस के लक्षण काफी हद तक मिलते हैं, इस (Difference between zika virus and dengue) वजह से मरीजों को इनके बीच अंतर स्पष्ट कर(Zika virus and dengue virus difference explained) पाना जरत मुश्किल हो गया है. इस वीडियो में Dr. पुनीत खन्ना, हेड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, मणिपाल हॉस्पिटल, हमें बताएंगे जीका वायरस, उसके लक्षण और जीका वायरस और डेंगू के लक्षण में होने वाले अंतर. वीडियो देखें.Also Read - Fit To Fat: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की तुलसी की फिटनेस जर्नी करेगी आपको इंस्पायर, स्मृति ईरानी फिटनेस ट्रांसफार्मेशन | Watch Video