Work from home आज professional life का अहम हिस्सा बन गया है. ऐसे में industry की तरफ से मिले आग्रहों के बाद सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को regularize कर दिया है. वर्क फर्म होम के लिए commerce and Industry ministry ने नए नियमों की घोषणा की है. Commerce and Industry ministry ने Special Economic Zone के Rule 43A, 2006 को अधिसूचित किया है. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों का निजी क्षेत्र के कर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है. | Watch Video