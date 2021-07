Naav Wala Dulha: शादियों में धूमधाम से बारात लेकर दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने पहुंचता है और शादी के बाद उसे गाड़ी में या पालकी में बैठाकर विदा कर अपने घर ले जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाव वाला दूल्हा और अनोखे तरीके से दुल्हन के लेने पहुंचे बाराती का वीडियो वायरल हो रहा है. शादी के इस वीडियो में दूल्हा घोड़े या गाड़ी में बैठकर पर नहीं बल्कि नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचता है और चारों तरफ पानी ही पानी लगे गांव में अपनी दुल्हन को ब्याहकर नाव से ही विदा कराकर ले जाता है. इस तरह की अनोखी शादी और विदाई का वीडियो वायरल हो रहा है.Also Read - ‘पैसों के लिए की बुड्ढे से शादी', जूही चावला को लोगों ने मारे थे ताने, क्या सच्चाई आपको पता है?

बिहार के समस्तीपुर के गांव में भारी बारिश के चलते गांव जाने वाली सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से शादी करने के लिए दूल्हे को नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर बारात लेकर जाना पड़ा. शादी की सभी रस्में भारी बारिश के बीच चारों तरफ पानी ही पानी के बीच पूरी की गई और फिर दुल्हन को नाव में बैठा कर दूल्हे का साथ विदा कर दिया गया. Also Read - Dulhe Ki Chappal Se Pitai: दुल्हन को जयमाला पहना रहा था दूल्हा, अचानक माँ ने चप्पल से शुरू कर दी पिटाई, फिर...

#WATCH | Bihar: A wedding procession reached a bride’s home in Samastipur’s Gobarsittha village on boats & returned with her on the same, as the village is inundated due to rise in water level of Bagmati River. Three boats were arranged by the villagers for the procession. pic.twitter.com/10U3vq3mCW

— ANI (@ANI) July 10, 2021