Rakhi Sawant Ke Bigde Bol: आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने राखी सावंत से पंगा ले लिया और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की राखी सावंत से तुलना कर दी. इसका पता चलते ही राखी सावंत का गुस्सा फूट पड़ा है और अब ये राघव चड्ढा पर भारी पड़ता दिख रहा है. राखी सावंत ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है और राघव चड्ढा को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. गुस्साई राखी सांवत ने साफ कहा कि राघव चड्ढा मुझसे और मेरे नाम से दूर रहो.जो मिस्टर चड्ढा हो ना, मेरा नाम लोगे ना तुम्हारा चड्डा उतार दूंगी.

बता दें कि राखी सांवत अपने अलग ही अंदाज के लिए जानी जाती हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़तीं, वो कब क्या किस तरह से रिएक्ट करेंगी कोई नहीं जानता. और अब, जिस तरह से राघव चड्ढा ने उनके नाम का यूज किया है तो ऐसे में उन्होंने या किसी ने भी राखी से इस तरह के जवाब की उम्मीद भी नहीं की होगी.

देखें क्या कहा है राखी ने

बता दें कि शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को पंजाब की राजनीति का ‘राखी सावंत’ बताया था. उन्होंने ये प्रतिक्रिया सिद्धू के अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए बयान पर दी थी. सिद्धू ने कहा था कि , ‘जहां एमएसपी का ऐलान होता है वहां भी किसानों का शोषण और फसलों के दाम घटते हैं. अरविंद केजरीवाल जी आपने प्राइवेट मंडी का केंद्रीय काला कानून नोटिफाई कर दिया. क्या इसे डी-नोटिफाई कर दिया गया है या बहाना अभी तक चल रहा है?

The Rakhi Sawant of Punjab politics -Navjot Singh Sidhu- has received a scolding from Congress high command for non stop rant against Capt. Therefore today,for a change, he went after Arvind Kejriwal. Wait till tomorrow for he shall resume his diatribe against Capt with vehemence https://t.co/9SDr8js8tA

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 17, 2021