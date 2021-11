छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने अपने एक कर्मचारी की बेटी के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है. SECL के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने अपने एक कोयला खनिक की 2 वर्ष की बेटी के इलाज के 16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है और कर्मचारी को चेक दिया.Also Read - Coal India: कोल इंडिया सालाना 5 फीसदी की दर से कर्मचारियों की छंटनी करेगा

अधिकारियों ने बताया कि दीपका कोयला क्षेत्र में कार्यरत ओवरमैन सतीश कुमार रवि की बेटी सृष्टि रानी ‘स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रॉफी’ (SMA) नामक एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है. अमूमन छोटे बच्चों में होने वाली इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी और ब्रेन स्टेम में तंत्रिका कोशिकाओं की कमी से मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पातीं. धीरे-धीरे यह बीमारी प्राणघातक होती चली जाती है. इसका इलाज बहुत ही महंगा है और इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन ‘जोलजेंस्मा’ की कीमत 16 करोड़ रुपये है. Also Read - तीरा कामत को लगेगा 22 करोड़ का इंजेक्शन, PM मोदी ने की 6 करोड़ की मदद, अब बस बच्ची के लिए दुआ करो

CIL believes that its employees & their families are its real wealth. It has sanctioned Rs. 16 crores for the Zolgensma injection, the only treatment for Srishti, the 2 year old suffering from Spinal Muscular Atrophy. She is the daughter of Satish Kr. Ravi, overman, Dipka, SECL pic.twitter.com/lxyK9sF2Hw

— Coal India Limited (@CoalIndiaHQ) November 20, 2021