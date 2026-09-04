कबाड़ में शख्स के हाथ लगी 1800 साल पुरानी ढाल, अंदर से जो निकला देखकर ही चौंक गया | Photos

Viral: कल्पना कीजिए कि आप किसी कबाड़खाने में कार का पुराना पुर्जा ढूंढ रहे हों, और अचानक आपके हाथ 1,800 साल पुरानी ऐतिहासिक चीज लग जाए तो कैसा लगेगा. ऐसा ही एक मामला पोलैंड से सामने आाया है. दक्षिण-पूर्वी पोलैंड के ह्रुबिएशोव इलाके में एक शख्स को कबाड़ के बीच एक प्राचीन ढाल का लोहे का बीच वाला हिस्सा मिला. यह कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं था. पुरातत्वविदों की जांच में पता चला कि इसके अंदर सूखी मिट्टी के साथ जली हुई इंसानी हड्डियां भी मौजूद थीं. अब इस खोज ने करीब 1,800 साल पुराने एक योद्धा की कहानी सामने ला दी.
मिली वस्तु पूरी ढाल नहीं है, बल्कि उसका केंद्रीय लोहे का हिस्सा है, जिसे बॉस या ‘उम्बो’ कहा जाता है. यह ढाल के बीच में लगा होता था और योद्धा के हाथ को सुरक्षा देने के साथ-साथ ढाल के लकड़ी और चमड़े के हिस्से को सहारा देता था. समय के साथ लकड़ी और चमड़ा नष्ट हो गए, लेकिन लोहे का यह हिस्सा बच गया. इसकी नुकीली बनावट और दूसरी विशेषताओं के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि यह दूसरी शताब्दी का है और इसका संबंध वैंडल समुदाय से हो सकता है.
सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब विशेषज्ञों ने उम्बो के अंदर मौजूद सूखी मिट्टी की जांच की. उसमें अंत्येष्टि के दौरान जली हुई हड्डियां मिलीं. ह्रुबिएशोव म्यूजियम के अनुसार, लोहे की वस्तु की सतह पर भीषण गर्मी के असर के निशान थे. जली हुई हड्डियों और गर्मी के इन संकेतों को साथ देखकर पुरातत्वविदों ने इसे वैंडल समुदाय के किसी योद्धा की दाह-संस्कार वाली कब्र से जोड़ने का निष्कर्ष निकाला है. उस समय इस क्षेत्र में वैंडल लोगों को प्रेजेवोर्स्क संस्कृति से जोड़ा जाता है.
यह खोज जितनी रोमांचक है, उतनी ही अधूरी भी. पुरातत्वविदों को मूल कब्र नहीं मिली, क्योंकि वह समय के साथ नष्ट हो चुकी है. इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि योद्धा के साथ और कौन-कौन सी चीजें दफनाई गई थीं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि वहां तलवार, भाले की नोक, छोटे भाले, बेल्ट का बकल या कपड़े की क्लैप जैसी वस्तुएं भी हो सकती थीं. वैंडल बाद में रोमन साम्राज्य के इलाकों की ओर चले गए और 429 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में बस गए. लेकिन इस छोटे से लोहे के हिस्से ने पोलैंड में करीब 1,800 साल पहले दफन एक योद्धा की कहानी का अहम सुराग जरूर बचा लिया. (Source: Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)