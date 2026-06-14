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बिना रस्सी बांधे 115 फीट की ऊंचाई से छोड़ दिया, ब्राजील में बंजी जंपिंग के दौरान खौफनाक हादसा

घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के साओ पाउलो में लिमेरा इलाके में स्थित एक पुल से बंजी जंपिंग करवाई जा रही थी.

Written by: Ikramuddin
Published: June 14, 2026, 11:17 PM IST
बिना रस्सी बांधे 115 फीट की ऊंचाई से छोड़ दिया, ब्राजील में बंजी जंपिंग के दौरान खौफनाक हादसा
हैरान करने वाला वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Viral Video Today: ब्राजील से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को झकझोर कर रख दिया है. बंजी जंपिंग के दौरान हुई एक लापरवाही ने 21 साल की लड़की की जान ले ली. घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के साओ पाउलो में लिमेरा इलाके में स्थित एक पुल से बंजी जंपिंग करवाई जा रही थी. इसी दौरान 21 साल की मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रेटास को लगभग 115 फीट से अधिक ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया गया. आरोप है कि स्टाफ लड़की को सेफ्टी रोप से बांधना ही भूल गया था.

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हैरान कर देगा वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रू के सदस्य लड़की को उठाकर पुल के किनारे तक ले जाते हैं और फिर नीचे की तरह छोड़ देते हैं. लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद लोगों को एहसास होता है कि लड़की के शरीर से सुरक्षा रस्सी जुड़ी ही नहीं थी. वीडियो में कुछ लोग घबराकर चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं, ‘रस्सी… रस्सी…!’ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

हादसे का क्या कारण रहा

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के बाद तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया. मगर लड़की को बचाया नहीं जा सका. अधिकारियों ने मौके से शव बरामद कर जांच के लिए भेज दिया. घटना के बाद पुलिस ने बंजी जंपिंग ऑपरेशन से जुड़े कम से कम छह लोगों को हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हादसा मानवीय भूल थी या सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी.

इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल

बताया जा रहा है कि मारिया ने जंप से ठीक पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुल और बंजी जंपिंग से जुड़े फोटो शेयर किए थे. एक पोस्ट में उसने मजाकिया अंदाज में लिखा था— ‘आखिर किस पागल ने मुझे पुल से कूदने की इजाजत दी?’ वीडियो वायरल होने के बाद लोग आयोजन करने वाली कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे टक्रिमिनल नेग्लिजेंसट बताया है, जबकि कुछ लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स में सुरक्षा मानकों की सख्त निगरानी की मांग की है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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