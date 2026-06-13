उम्र सिर्फ 23 साल मगर पास कर लीं 23 सरकारी नौकरियों की परीक्षा, आखिर कौन हैं चारु पांडे?

न्यूज एजेंसी एनएनआई के मुताबिक चारु पांडे ने कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे सहित अलग-अलग सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है.

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चारु पांडे ने कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे सहित अलग-अलग सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. (Photo/ANI)

Today Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है. वो नाम चारु पांडे है, जिन्होंने कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि लोग हैरान रह गए हैं. दावा किया जा रहा है कि चारु ने 23 साल की उम्र तक 23 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर लीं. उनकी कहानी सामने आते ही इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई. चारु की सफलता की खबर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर की जा रही है. हजारों लोग उनकी मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जहां ज्यादातर लोग एक सरकारी नौकरी के लिए सालों तक तैयारी करते हैं, वहीं चारु ने कई परीक्षाओं में सफलता हासिल कर एक अलग पहचान बनाई है.

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कई मुश्किल सरकारी नौकरियों की परीक्षा की पास

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चारु ने कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे सहित अलग-अलग सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. उनकी उपलब्धि ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कई छात्र सोशल मीडिया पर उनकी तैयारी की रणनीति जानने की इच्छा भी जता रहे हैं. हालांकि इंटरनेट पर सिर्फ तारीफ ही नहीं हो रही. इस उपलब्धि को लेकर बहस भी छिड़ गई है. कुछ लोग इसे कड़ी मेहनत और समर्पण का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि एक उम्मीदवार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं पास करना क्या अन्य अभ्यर्थियों के अवसरों को प्रभावित करता है. इसी वजह से यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

23-year-old girl from Raipur creates history by clearing 19 competitive examinations, to be honoured with ‘At-Home’ award at Rashtrapati Bhavan Read @ANI Story | https://t.co/9ePwPc6meH#Raipur #girl #award pic.twitter.com/KWJVlALEWw — ANI Digital (@ani_digital) June 11, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

कई यूजर्स ने चारु को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया है. एक यूजर ने लिखा कि यह दिखाता है कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि चारु की कहानी उन लोगों के लिए जवाब है जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जल्दी हार मान लेते हैं. फिलहाल चारु पांडे की सफलता इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. उनकी उपलब्धि ने न सिर्फ लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के बीच एक नई चर्चा भी छेड़ दी है. यही वजह है कि उनकी कहानी तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसके बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.