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उम्र सिर्फ 23 साल मगर पास कर लीं 23 सरकारी नौकरियों की परीक्षा, आखिर कौन हैं चारु पांडे?

न्यूज एजेंसी एनएनआई के मुताबिक चारु पांडे ने कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे सहित अलग-अलग सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है.

Written by: Ikramuddin Edited by: Ikramuddin
Published: June 13, 2026, 10:34 PM IST
उम्र सिर्फ 23 साल मगर पास कर लीं 23 सरकारी नौकरियों की परीक्षा, आखिर कौन हैं चारु पांडे?
चारु पांडे ने कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे सहित अलग-अलग सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. (Photo/ANI)

Today Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है. वो नाम चारु पांडे है, जिन्होंने कम उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि लोग हैरान रह गए हैं. दावा किया जा रहा है कि चारु ने 23 साल की उम्र तक 23 सरकारी भर्ती परीक्षाएं पास कर लीं. उनकी कहानी सामने आते ही इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई. चारु की सफलता की खबर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर की जा रही है. हजारों लोग उनकी मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि जहां ज्यादातर लोग एक सरकारी नौकरी के लिए सालों तक तैयारी करते हैं, वहीं चारु ने कई परीक्षाओं में सफलता हासिल कर एक अलग पहचान बनाई है.

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कई मुश्किल सरकारी नौकरियों की परीक्षा की पास

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चारु ने कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे सहित अलग-अलग सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. उनकी उपलब्धि ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कई छात्र सोशल मीडिया पर उनकी तैयारी की रणनीति जानने की इच्छा भी जता रहे हैं. हालांकि इंटरनेट पर सिर्फ तारीफ ही नहीं हो रही. इस उपलब्धि को लेकर बहस भी छिड़ गई है. कुछ लोग इसे कड़ी मेहनत और समर्पण का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि एक उम्मीदवार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं पास करना क्या अन्य अभ्यर्थियों के अवसरों को प्रभावित करता है. इसी वजह से यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या बोले नेटिजन्स

कई यूजर्स ने चारु को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया है. एक यूजर ने लिखा कि यह दिखाता है कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि चारु की कहानी उन लोगों के लिए जवाब है जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जल्दी हार मान लेते हैं. फिलहाल चारु पांडे की सफलता इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. उनकी उपलब्धि ने न सिर्फ लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के बीच एक नई चर्चा भी छेड़ दी है. यही वजह है कि उनकी कहानी तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसके बारे में जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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