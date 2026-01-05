  • Hindi
World Most Expensive Fish: जापान की राजधानी टोक्यो के प्रसिद्ध टोयोसू फिश मार्केट में साल 2026

29 करोड़ में बिकी 250 किलो की इस मछली में आखिर क्या है ऐसा खास, क्यों बिकती है इतनी महंगी?

World Most Expensive Fish: जापान की राजधानी टोक्यो के प्रसिद्ध टोयोसू फिश मार्केट में साल 2026 की पहली नीलामी ने इतिहास रच दिया. यहां 535 पाउंड (करीब 243 किलो) वजनी ब्लूफिन टूना मछली 510 मिलियन येन यानी लगभग 3.2 मिलियन डॉलर में बिकी. यह अब तक की सबसे महंगी टूना नीलामी मानी जा रही है. इस रिकॉर्ड तोड़ बोली ने साल 2019 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब 334 मिलियन येन में टूना बिकी थी. नए साल की पहली नीलामी को जापान में शुभ माना जाता है, इसी वजह से यहां कीमतें आम दिनों की तुलना में काफी ज्यादा होती हैं.

इस महंगी टूना को खरीदने वाली कंपनी थी कियोमुरा कॉर्प, जिसके मालिक कियोशी किमुरा हैं. किमुरा जापान की मशहूर सुशी चेन ‘सुशी जनमई’ चलाते हैं और वह पहले भी कई बार नए साल की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगा चुके हैं. नीलामी के बाद मीडिया से बात करते हुए किमुरा ने कहा कि वह इस बार थोड़ी कम कीमत चुकाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बोली इतनी तेजी से बढ़ी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी की टूना देखकर वह खुद को रोक नहीं पाते.

बेहद खास था नीलामी का माहौल

नीलामी का माहौल भी बेहद खास था, जैसे ही घंटी बजी, बाजार के फर्श पर कतारों में टॉरपीडो जैसी दिखने वाली टूना मछलियां सजी थीं. उनकी पूंछ काटी गई थी ताकि खरीदार मांस का रंग, बनावट और वसा (फैट) देखकर गुणवत्ता परख सकें. यह खास टूना उत्तरी जापान के ओमा क्षेत्र के तट से पकड़ी गई थी, जिसे देश की बेहतरीन टूना के लिए जाना जाता है. किमुरा ने कहा कि यह मछली सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि नए साल में अच्छी किस्मत के प्रतीक के तौर पर भी खरीदी जाती है.

यह विशाल टूना सुशी ज़नमई के मुख्यालय ले जाई गई, जहां से इसे देशभर के रेस्टोरेंट्स में भेजा जाएगा. खास बात यह है कि इतनी महंगी खरीद के बावजूद सुशी जनमई में इससे बनने वाले सुशी और साशिमी आम ग्राहकों को सामान्य कीमत पर ही परोसे जाएंगे. ब्लूफिन टूना कभी ज्यादा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण संकटग्रस्त प्रजाति मानी जाती थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों के चलते अब इसकी संख्या में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. फिर भी, यह नीलामी दिखाती है कि जापान में टूना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सौभाग्य का प्रतीक भी है.

